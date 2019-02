Profilaktyka kluczem do sukcesu

Profilaktyka, czyli inaczej zapobieganie. Ten rodzaj działania sprawdza się w wielu dziedzinach, również w dentystyce. Co to znaczy? Że lepiej zapobiegać zniszczeniu się płytki zęba czy pruchnicy, niż ją leczyć. Usługi profilaktyczne takie jak skaling, piaskowanie, fluoryzacja pozwolą utrzymać Twoje uzębienie w dobrym stanie, zapobiegać powstawaniu pruchnicy oraz wpłyną zbawiennie na płytkę zębów, wybielając ją!

Skaling, piaskowanie, fluoryzacja - alternatywna dla wybielania zębów

Biały i zdrowy uśmiech to marzenie wielu z nas. By go uzyskać kupujemy wybielające pasty do zebów, paski, wykonujemy samodzielnie wszelkiego rodzaju maski lub po prostu wybielamy zęby w klinice dentystycznej. Są jednak pewne alternatywy dla tych działań i są to właśnie skaling, piaskowanie, fluoryzacja. Te zabiegi usuwają kamień nazębny a tym samym usuwa przebarwienia, dzięki temu nasze zęby stają się bielsze i co ważne- zdrowsze! W zależności od tego jak bardzo zanieczyszczone są nasze zęby dentysta dobierze odpowiednią metodę, która pozwoli nam na uzyskanie zadowalającego dla nas efektu. Więc zanim kupisz piątą, wybielającą pastę po prostu umów się na wizytę kontrolną do specjalisty!