Kiedy przydaje się tomografia w klinice dentystycznej?

Odpowiadając na pytanie jak wygląda tomografia szczęki warto na początku zastanowić się kiedy w ogóle takie badanie będzie dla nas przydatne. Otóż w czasie wizyty u dentysty ważne jest wyleczenie naszych zębów, natomiast aby dentysta mógł przejść do leczenia bardzo ważna będzie diagnostyka problemu. Prześwietlenia wykonywane w salonach w klinikach dentystycznych to właśnie jeden z elementów wspomnianej diagnostyki, które stosowane jest w wielu dziedzinach stomatologii. Kiedy natomiast takie prześwietlenie wykonujemy? Będzie to podstawa do zlokalizowania stanów chorobowych czy ocenienia stanu uzębienia lub położenia zębów, czego nie sposób określić na pierwszy rzut oka dentysty. Również w przypadku wszczepienia implantów, endodoncji czy periodontologii tomografia jest wskazana

Jak wygląda tomografia szczęki? - podstawowe informacje

Tomografia szczęki jest to badanie absolutnie nieinwazyjne, nie jest take kłopotliwa. Trwa kilka sekund które pacjent jest zobowiązany spędzić przy zaawansowanym urządzeniu wykonujących tomografię. Co ważne, na wyniki nie trzeba długo czekać a są one bardzo przydatne dla każdego chirurga dentystycznego. Jeśli więc zastanawiacie się jak wygląda tomografia szczęki warto także odwiedzić blog prowadzony przez 3gDentist, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje również o tym jak przygotować się do wykonania badania.