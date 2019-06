Usuwanie zębów mądrości - kiedy należy to zrobić

Nie każdemu z nas ósemki w ogóle wyrastają, nie każdy więc musi je koniecznie usuwać. Co ciekawe, nawet Ci, którym zęby mądrości wyrosły w niektórych wypadkach nie muszą owych zębów usuwanić. Kiedy należy wykonać zabieg? Najpopularniejszym powodem jest pruchnica, bardzo często występująca w tylnej części jamy ustnej. A co z usuwaniem ósemek które jeszcze nie wyrosły? To również jest nieuniknione gdy u pacjenta występuje brak miejsca na nowe zęby w łuku zębowym. Oznacza to,że ósemki pokrzywią nasze dotychczasowe zęby co nie tylko źle wygląda ale także jest niezdrowe dla kondycji zębów.

Usuwanie ósemek które jeszcze nie wyrosły - jak wygląda zabieg?

Zabieg usuwania ósemek różni się od zabiegu usuwania innych zębów. Usuwaniem ósemek które jeszcze nie wyrosły jak i tych, które wyrosły uznawana jest za zabieg chirurgiczny. Jest nieco trudniejsza od standardowej ekstrakcji zębów ze względu na kształt zęba oraz jego umiejscowienie. Zabieg przebiega pod znieczuleniem, dzięki czemu pacjent nie czuje bólu. co warto wiedzieć zabieg nie jest długi, trwa około 30 minut.